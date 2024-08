Acidente mata motociclista na PR-092 em Wenceslau Braz

Um grave acidente de trânsito registrado na noite do domingo (12) tirou a vida de um motociclista na rodovia PR-092 no trecho que passa por Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 19h30 na rodovia PR-092 no trecho que liga os municípios de Arapoti a Wenceslau Braz envolvendo uma motocicleta Honda Cg 125, um Fiat Uno e uma carreta Volvo VM 330.

Segundo os relatos do motorista da carreta, ele transitava no sentido Wenceslau Braz para Arapoti quando o motociclista que estava na sua retaguarda teria tentado realizar uma ultrapassagem sendo então atingido pelo Uno que seguia no sentido contrário.

Um homem de 57 anos que conduzia a moto teve ferimentos graves e morreu no local do acidente. Já as duas pessoas que estavam no Uno tiveram ferimentos sendo socorridos e encaminhados ao Hospital de Caridade São Sebastião em Wenceslau Braz para receber atendimento médico. Já o caminhoneiro não se feriu.

Além da PRE, também estiveram no local as equipes da Polícia Científica e IML (Instituto Médico Legal) para realizar a perícia e recolher o corpo da vítima.

As causas e circunstâncias do acidente serão investigadas.