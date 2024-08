Mirante em Joaquim Távora revela vista deslumbrante no Norte Pioneiro

Para quem busca um contato profundo com a natureza e deseja se deslumbrar com paisagens de tirar o fôlego, o Parque do Vale da Pirambeira, de Joaquim Távora, se destaca como uma joia no Norte Pioneiro do Paraná.

Inaugurado há menos de dois meses, o parque oferece um mirante de mais de 15 metros de altura, posicionado às margens da PR-092, permitindo uma vista panorâmica impressionante do vale e do pôr do sol sobre o município de Joaquim Távora.

Além disso, o Parque do Vale da Pirambeira fica localizado ao redor de uma cachoeira, que proporciona um belo espetáculo para os visitantes. Dentro do parque, está instalado um playground para as crianças, que também podem aproveitar o local e uma pista de caminhada.

Historicamente, o Vale da Pirambeira é notável por suas trincheiras de pedras, construídas durante a Revolução de 1930. Essas trincheiras permanecem como testemunhas silenciosas desse período tumultuado. Além disso, o vale abriga uma árvore venerável conhecida como "a mãe de Joaquim Távora", com mais de 500 anos.

Outro destaque do vale é a rara ‘rainha do abismo’, uma flor nativa que não floresce em nenhum outro lugar do mundo. A transformação do local, que anteriormente era um depósito irregular de lixo, em um espaço revitalizado para a apreciação da natureza, marca um importante passo para a valorização e preservação do patrimônio natural e cultural.

Esses elementos tornam o Vale da Pirambeira não apenas um local de beleza natural estonteante, mas também um ponto de interesse histórico e botânico.

O novo mirante do Parque do Vale da Pirambeira surge como um convite aberto para explorar e contemplar a majestade do Norte Pioneiro, oferecendo uma nova perspectiva sobre um dos tesouros naturais da região. A experiência proporcionada pelo mirante e pelo parque reflete um compromisso com a conservação e a valorização das riquezas naturais, permitindo que visitantes de todas as partes descubram e se encantem com as maravilhas deste recanto único do Brasil.