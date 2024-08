Colégio de Siqueira Campos é bicampeão de Xadrez nos Jogos Escolares do Paraná

O Colégio Estadual Sagrada Família, de Siqueira Campos, alcançou um feito notável no último fim de semana ao conquistar o bicampeonato de Xadrez na 70° edição dos Jogos Escolares do Paraná, realizados em Pato Branco.

A equipe, que em 2022 foi prata em Pato Branco, participou da edição de 2023 em Maringá, onde consolidou seus esforços, se tornando campeã dos JEPS 2023 de Xadrez, voltou para Pato Branco afim de defender o título de campeã, superando as expectativas e se consagrando bicampeã paranaense.

O caminho até o bicampeonato foi marcado por desafios e superações. Jean Henrique da Rosa da Silva, técnico da equipe, conta como foi o início da competição, marcada por um início difícil e uma virada histórica no fim da competição.

“A estreia não foi nada fácil, pois começamos com uma derrota para o Colégio da Polícia Militar de Londrina por dois a um. No entanto, a equipe se recuperou na segunda rodada, vencendo o Colégio da Polícia Militar de Pato Branco por três a zero e, na terceira rodada, repetiu a vitória com o mesmo placar contra o Colégio Polícia Militar do Paraná de Curitiba”, relatou o treinador.

Após uma onda de energia positiva, a equipe foi derrotada na quarta rodada por uma equipe de Cascavel que, até então, estava na liderança do campeonato. Apesar do revés, a equipe não se deixou desanimar e entrou nas rodadas finais.

Já na quinta rodada do campeonato, a equipe venceu a equipe do Colégio Estadual Professora Reni Gamper de Manoel Ribas, em um placar de 2,5 a 0,5, assumindo a liderança do torneio. Porém, para consolidar sua vitória no torneio, a equipe do Colégio Sagrada Família precisava ganhar de três a zero da equipe do Colégio Integração de Ponta Grossa.

Após aproximadamente duas horas intensas de disputa, a equipe siqueirense conquistou a vitória em todos os três tabuleiros, selando seu bicampeonato. Para Jean, a emoção do bicampeonato foi muito maior, em comparação ao primeiro título.

“Este título foi de uma emoção muito maior em comparação com o primeiro título, por conta de todas as adversidades que aconteceram durante todo o campeonato. O choro de emoção, a vibração pela vitória esteve estampados nos rostos dos enxadristas”, afirmou o técnico.

"Cheio de gratidão a Deus, encerro minha participação nos meus últimos jogos escolares", afirmou Luiz Guilherme Kapp. Foto: Reprodução/Internet

Os enxadristas Luiz Guilherme Kapp e Vitor Mariano Teixeira da Silva, que encerraram suas participações em Jogos Escolares com este bicampeonato, deixaram um legado marcante, acumulando um vice-campeonato em 2022 e o título em 2023 antes deste sucesso.

“Cheio de gratidão a Deus, encerro minha participação nos meus últimos jogos escolares com o sentimento de dever cumprido, foi muito bom jogar ao lado dos meus amigos e de todos que me apoiaram todos esses anos, a felicidade é enorme”, afirmou Luiz Guilherme Kapp.

Vitor Mariano dedicou seus agradecimentos aos professores. “Agradeço a todos os professores que nos deram essa oportunidade. Ao professor Jean, que sempre nos ajudou, agradeço muito”, concluiu o jovem.

A equipe também contou com os talentos mais novos, Gustavo Henrique de Campos Carpaneze e Luciano Batista de Lima Filho, que contribuíram para o destaque do Colégio Estadual Sagrada Família no xadrez estadual. Este triunfo eleva o xadrez de Siqueira Campos e do Norte Pioneiro a novos patamares de excelência.

Ainda em entrevista, Jean Henrique expressou orgulho pela equipe, que apresentou sua melhor versão durante o torneio. “O sentimento de orgulho e dever cumprido é o principal sentimento. Foram anos acompanhando estes meninos, alunos que desde os sete anos já faziam aulas comigo. Hoje, basicamente 10 anos depois encerra-se um ciclo vitorioso e de dever cumprido”, enfatizou Jean.