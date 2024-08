Queda na temperatura chegando; veja como proteger seu pet durante os dias frios

O Norte Pioneiro do Paraná se prepara para enfrentar uma queda acentuada na temperatura no próximo fim de semana. Com previsões de uma mudança brusca na temperatura, é essencial intensificar os cuidados com os pets para garantir seu bem-estar e saúde durante os dias frios.

As baixas temperaturas podem representar riscos significativos para os pets, tornando crucial adotar medidas para protegê-los do frio e do desconforto. O clima frio pode ser prejudicial para a saúde dos animais de estimação, causando doenças respiratórias, comuns no frio.

O veterinário Cláudio Manoel Livramento, de Wenceslau Braz, apresenta algumas medidas protetivas que podem salvar a vida dos pets e garantir o bem-estar deles durante os dias mais frios. “Temos que cuidar principalmente para que os animais não sejam afetados por doenças respiratórias e, para que isso aconteça, é importante manter o animal aquecido, evitar banhos consecutivos e, principalmente, não utilizar secador para aquecer o animal”, explica Cláudio.

Os cães, especialmente aqueles de pelo curto ou de idade avançada, são particularmente vulneráveis ao frio. Durante o inverno, é comum que eles sofram com doenças respiratórias, como a traqueobronquite infecciosa canina, conhecida também como tosse dos canis. Esta condição é altamente contagiosa e pode se agravar com as baixas temperaturas. Para evitar problemas, é essencial manter o cão aquecido, evitar banhos em águas frias, secar bem o animal após os banhos e fornecer um local abrigado para dormir, longe das correntes de ar. Além disso, manter as vacinas em dia é fundamental para garantir a saúde do pet durante os meses frios.

Cláudio Livramento destaca a vacinação como um dos principais cuidados: “Não temos que apenas manter os animais aquecidos, mas também devemos manter as vacinas em dia, para evitar doenças maiores. Outra medida importante é desverminar os animais nesta época.”

Gatos também enfrentam desafios no inverno e podem desenvolver doenças respiratórias. Foto: Ilustrativa

Gatos também enfrentam desafios no inverno e podem desenvolver doenças respiratórias, como rinotraqueíte felina, que causa espirros e corrimento nasal e ocular. Gatos que têm acesso ao exterior podem se abrigar em locais perigosos em busca de calor, como motores de carros. Para prevenir esses problemas, é importante manter os gatos dentro de casa, fornecer cobertores e camas quentes, manter as vacinas em dia e verificar se eles não estão dentro do motor do carro antes de ligá-lo.

Animais de pequeno porte, como hamsters, porquinhos-da-índia e coelhos, são extremamente sensíveis ao frio e podem sofrer de hipotermia rapidamente se não forem mantidos em um ambiente aquecido. Pássaros domésticos, como periquitos e canários, também precisam de cuidados especiais, como manter a gaiola em um local aquecido, usar cobertores ou capas durante a noite e fornecer uma dieta nutritiva para fortalecer seu sistema imunológico.

Em resumo, a chegada do inverno exige uma atenção redobrada para garantir a saúde e o conforto dos animais de estimação. Proteger seus pets das adversidades do frio é essencial para assegurar seu bem-estar durante a estação mais fria do ano.