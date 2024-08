PSD realiza convenções em Arapoti, Sengés e Santana do Itararé

Na semana passada, os municípios de Arapoti, Sengés e Santana do Itararé contaram com a realização de convenções partidárias que confirmaram os nomes dos pré-candidatos para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores, que irão disputar o pleito no mês de outubro deste ano.

No município de Arapoti, na noite da quinta-feira (01), o PSD promoveu a convenção partidária que confirmou os nomes do atual prefeito, Irani Barros, e de seu vice, Jan Roelof Pot, o “Potinho”, como pré-candidatos a reeleição.

O Ginásio de Esportes Chapelão ficou cheio com a presença de apoiadores e lideranças do partido contando com a presença de convidados como o deputado estadual Alexandre Curi e Moacir Fadel, lideranças e gestores como Homar Negrão, Fernando Emiliano, Braz Rizzi, Faísca, Valderi Biribas e Luan Pot. Também estiveram presentes os prefeitos de Wenceslau Braz, Sengés, Piraí do Sul e o vice-prefeito de Jaguariaíva.

O prefeito Irani Barros destacou o evento como memorável e agradeceu a participação do público presente. “Agradeço a confiança de todos que acreditam na continuidade e transformação de Arapoti, a população que é a razão de nosso trabalho, e lideranças locais que estão ao nosso lado”, disse.

No sábado (03), a convenção do PSD para confirmar os nomes de Gerson Nunes e Motta como pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito de Sengés reuniu dezenas de pessoas na Escola Municipal Prefeito Durval Jorge. Além de lideranças políticas, o encontro contou com a presença dos deputados estaduais Alexandre Curi e Ademar Traiano.

O pré-candidato a prefeito Gerson Nunes agradeceu o apoio do público presente e disse que o evento foi um sucesso. “Gostaria de agradecer a todos que participaram deste momento tão importante em nossa caminhada que foi a nossa convenção partidária, um sucesso. Após a confirmação dos nomes que irão disputar o pleito junto conosco, agora vamos seguir trabalhando na preparação do nosso plano de governo, sempre ouvindo a população e em busca do desenvolvimento e prosperidade da nossa cidade”, comentou.

Em Santana do Itararé, a convenção do PSD foi realizada na noite da quinta-feira onde foi confirmada a pré-candidatura a prefeito de Elcio Vidal, o Calé, tendo Joas Michetti como pré-candidato a vice. O encontro contou com a presença de dezenas de pessoas, além de autoridades como o deputado estadual Cobra Repórter e o coordenador da Casa Civil no Norte Pioneiro, Juarez Leal, o Daio.

O pré-candidato comentou sobre seu plano de governo para o desenvolvimento do município. “Queremos construir um futuro melhor para nossa cidade com propostas inovadoras e sustentáveis com crescimento econômico, educação de qualidade, saúde acessível e infraestrutura moderna”, comentou.

Também em Santana do Itararé, na última sexta-feira (02), o Partido União Brasil realizou sua convenção onde foram divulgados os nomes de dez pré-candidatos a vereadores, sendo sete homens e três mulheres. A lista conta com Abel do Bar, Vardinho da Laranja, Edson Malaquias, Kevin, Nene, Paulinho Marelo, Telo do Venerando, Ana do Marcelo do Pesqueiro, Leonice e Lúcia.