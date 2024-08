Acusado de matar a mulher se entrega à polícia em Santo Antônio da Platina

Uma jovem identificada como Maria Eduarda Luccas, de 20 anos, foi brutalmente assassinada pelo ex-convivente, J.V.F., de 24 anos, na manhã de ontem, 1º de agosto, em Jacarezinho. O feminicídio ocorreu na residência da vítima, na presença do filho do casal, um bebê de apenas 8 meses, e da irmã mais nova de Maria Eduarda, de 10 anos. O assassino se entregou à polícia em Santo Antônio da Platina.

A menina, que foi atingida por um golpe de faca no braço, recebeu atendimento médico e já teve alta hospitalar. Segundo testemunhas, o autor do crime pulou o muro da casa e atacou a ex-companheira com diversas facadas.

Medida protetiva desrespeitada

A Polícia Civil informou que Maria Eduarda possuía uma medida protetiva contra o agressor, mas ele descumpriu a ordem judicial. A Delegada da Mulher, Carolinne dos Santos Fernandes, determinou diligências imediatas e o autor se entregou na cidade de Santo Antônio da Platina.

Durante a investigação, foram apreendidas na cena do crime quatro facas sujas de sangue, o celular da vítima e o chinelo do autor. Todas as testemunhas foram ouvidas e confirmaram a versão dos fatos.

Histórico de violência

De acordo com familiares, Maria Eduarda engravidou do agressor e chegou a morar com ele, mas o casal se separou há cerca de três meses. Apesar da separação, a violência persistiu e a jovem procurou medidas legais para se proteger.

A Polícia Civil segue investigando o caso e busca esclarecer todos os detalhes do crime.

