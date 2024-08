Peão morre pisoteado por touro em rodeio no Norte Pioneiro

Uma tragédia marcou a noite do sábado (27) na 21ª Festa do Peão de Santo Antônio do Paraíso, na região do Norte Pioneiro. Um peão de apenas 21 anos morreu após ser pisoteado pelo boi que ele montava.

De acordo com as informações apuradas pelo portal G1 Notícias, a vítima foi identificada como Kevin Willian Cardoso, natural da cidade de Umuarama, região Noroeste do estado. Imagens registraram o momento do acidente quando Kevin cai do touro que montava e acaba sendo pisoteado pelo animal.

O rapaz foi atingido principalmente na região das costelas. Ele ainda conseguiu levantar e sair da arena para receber os primeiros socorros sendo encaminhado inconsciente ao hospital para receber atendimento médico, mas infelizmente não resistiu e veio a óbito.

Após passar por exames realizados no IML (Instituto Médico Legal), o corpo do peão foi liberado a família que realizou o velório e sepultamento na segunda-feira (29).

A organização da festa emitiu uma nota lamentando a tragédia.