Acidente mata motorista na PR-092

Um grave acidente de trânsito registrado na noite do domingo (28) culminou na morte de uma motorista da PR092 no trecho que passa pelo município de Quatiguá, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 20h00 e envolveu um automóvel Ford Focus e uma VW Santana. Segundo os relatos colhidos pelos policiais, os dois veículos seguiam no sentido Siqueira Campos a Quatiguá quando, na altura do Km 294, o Focus acabou atingindo a traseira da Santana que transitava em sua frente.

Continua após a publicidade

Com a violência do impacto, infelizmente, um homem de 56 anos que conduzia a Santana não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista do Focus, um jovem de 28 anos, teve ferimentos médios sendo socorrido e encaminhado a Santa Casa de Siqueira Campos para receber atendimento médico.

Além da equipe da PRE também estiveram prestando atendimento a ocorrência as equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Defesa Civil, Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.