Homem de 85 anos é preso suspeito de abuso sexual contra menina de 13 anos

Um homem de 85 anos foi preso nesta terça-feira (23) suspeito de abusar sexualmente de uma menina de apenas 13 anos. O caso foi registrado no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, o caso foi comunicado aos investigadores por uma professora após a vítima contar que havia sofrido violência sexual praticada pelo idoso que, na época, era seu vizinho.

Conforme relatou a delegada responsável pelo caso, Thais Orlandini, o suspeito foi até a escola da vítima e tentou manter contato físico com a menor lhe abraçando e dizendo que estava com saudades. Porém, a situação começou a chamar a atenção de uma professora que desconfiou do comportamento da menina que apresentava nervosismo e tristeza na presença do homem.

Ainda segundo as investigações, a menor acabou contando para professora que o idoso era seu vizinho e, quando moravam próximos, o homem a tocava de forma sexual, motivo pelo qual a menor sentia raiva do homem.

Frente aos fatos, as equipes policiais realizaram diligências e localizaram o suspeito que foi preso preventivamente e encaminhado ao sistema penitenciário onde permanece a disposição da Justiça.

O caso segue sendo investigado.