DER inicia serviços que irão revitalizar sete pontes no Norte Pioneiro

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), está progredindo na obra de manutenção da ponte sobre o Rio das Cinzas, localizada na PR-439, em Santo Antônio da Platina, na região do Norte Pioneiro. A estrutura da ponte está atualmente passando por um processo de limpeza com jateamento de água. Além disso, estão sendo instalados dispositivos de drenagem e dissipadores de energia, que têm a função de manejar as chuvas e impedir o acúmulo de água nos acessos à ponte.

Continua após a publicidade

Outras intervenções incluem a recomposição dos aterros das cabeceiras da ponte, seguida pela concretagem da laje de transição, cujo estaqueamento já foi concluído. Este projeto de manutenção é parte de um contrato abrangente que inclui a manutenção de oito obras de arte especiais (OAEs) em rodovias sob a administração do Escritório Regional Norte Pioneiro da Superintendência Regional Norte do DER/PR, totalizando um investimento de R$ 7.651.898,85. Especificamente para a ponte sobre o Rio das Cinzas, o investimento é de R$ 981.864,36.

Continua após a publicidade

A ponte sobre o Rio das Cinzas possui 107,10 metros de extensão, 12,5 metros de largura e 11,5 metros de altura. A pista sobre a ponte tem 10,8 metros de largura, composta por duas faixas de 3 metros cada e acostamentos externos de 2,4 metros.

As obras deste contrato contemplam sete pontes e uma galeria, beneficiando os municípios de Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Salto do Itararé, Ribeirão Claro, Carlópolis, Santa Mariana e Itambaracá. As oito OAEs que serão atendidas são: Ponte Ribeirão Patrimônio na PR-151, em Salto do Itararé; Ponte Rio das Cinzas na PR-439, em Santo Antônio da Platina; Ponte Rio Bela Vista na PR-431, em Jacarezinho; Ponte Rio Ouro Grande na PR-431, em Jacarezinho; Ponte Rio Anhumas na PR-431, em Ribeirão Claro; Ponte Rio Itararé (Represa de Chavantes) na PR-218, em Carlópolis; Ponte Ribeirão Panema na PR-518, em Santa Mariana; e a galeria no km 113,17 da PR-436, em Itambaracá.

Este esforço de manutenção e melhoria das infraestruturas viárias visa assegurar condições mais seguras e eficientes para o tráfego na região, refletindo o compromisso do DER/PR com a qualidade e segurança das rodovias estaduais.