Obras na pista causam congestionamento na BR-153

A concessionária EPR Litoral Pioneiro, responsável pelas rodovias BR-369, BR-153 e PR-092, na região do Norte Pioneiro, está realizando obras de recuperação da pista, situação que pode causar lentidão, congestionamentos e requer maior atenção por parte dos motoristas.

Continua após a publicidade

Nesta quarta-feira (24), estão sendo realizadas intervenções para recuperação da pavimentação da rodovia BR-153 e, com isso, o trecho na altura do km 39 entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho opera no sistema pare e siga.

Continua após a publicidade

Conforme atualização divulgada por volta das 11h00 desta quarta-feira, a rodovia registra seis quilômetros de congestionamento para quem segue sentido a Jacarezinho e três quilômetros de congestionamento para quem transita sentido Santo Antônio da Platina.

Os trabalhos devem durar até o fim da tarde e os motoristas devem redobrar a atenção, respeitar a sinalização e reduzir a velocidade nestes locais para evitar acidentes, principalmente engavetamentos.