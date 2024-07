Carreta é destruída pelo fogo na PR-092

Uma carreta foi completamente destruída pelo fogo na manhã deste domingo (21). A situação foi registrada na rodovia PR-092 no trecho que passa por Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, a situação foi registrada por volta das 08h30 e envolveu uma carreta Iveco com placas de Reserva. Segundo os relatos do motorista, ele seguia no sentido Barra do Jacaré a Santo Antônio da Platina quando percebeu que o rodado estava pegando fogo. As chamas consumiram o cavalo mecânico da carreta.

Felizmente, apesar do susto e do prejuízo, o homem de 52 anos conseguiu descer do veículo antes do fogo se espalhar e não ficou ferido.

A equipe da PRE esteve no local e tomou as providências cabíveis ao caso.