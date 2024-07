Partidos políticos da região realizam convenções partidárias

Com as eleições municipais de 2024 cada vez mais próximas, os partidos políticos já começam a se movimentar e realizar as convenções partidárias para definir os nomes que irão disputar o pleito para prefeitos e vereadores nos municípios paranaenses.

As convenções partidárias são um direito eleitoral onde os membros dos partidos políticos se reúnem para definir os candidatos que irão ser lançados para disputa de um cargo, como é o caso de prefeitos e vereadores nas eleições municipais deste ano. Além disso, os partidos que não irão ter um candidato próprio também podem definir quais candidatos irão apoiar durante o pleito.

O PSD, partido do governador Ratinho Junior, irá contar com 37 candidatos a prefeito na região do Norte Pioneiro. “O PSD, na região da Amunorpi serão em torno de 19 candidatos a prefeitos. Já na região da Amunop serão 18 candidatos. São encontros para definir de forma oficial os candidatos que irão disputar o pleito de forma democrática”, comentou o coordenador da Casa Civil no Norte Pioneiro, Juarez Leal, o Daio.

No município de Jaguariaíva, no próximo sábado (20) acontece a convenção partidária dos partidos PP, União Brasil, PDT e PRB. O Encontro irá oficializar a pré-candidatura de Alcione Lemos e Dr. Samuel para prefeita e vice-prefeito do município, além de 56 pré-candidatos ao cargo de vereadores. O evento acontece a partir das 16h00 no Clube Apalusa.

Também no sábado, as 13h00, acontece a convenção partidária da pré-candidata pelo PL a prefeita de Santo Antônio da Platina, Bruna Fogaça. Durante a convenção, serão deliberados diversos pontos cruciais para o futuro do partido nas próximas eleições. Primeiramente, será feita a escolha dos candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, que concorrerão nas eleições majoritárias previstas para o dia 06 de outubro deste ano. Em seguida, os membros definirão os candidatos do partido aos cargos de Vereador para as eleições proporcionais, que também ocorrerão em 06 de outubro.

“A convenção é um momento crucial para definir os rumos do partido nas próximas eleições e reforçar os valores e propostas que serão levados à população de Santo Antônio da Platina. A participação de todos os membros é essencial para fortalecer a união e o compromisso do PL com a cidade”, destacou Bruna.

Em Arapoti, o atual prefeito Irani Barros e seu vice Jan Roelof Pot, o Potinho, são pré-candidatos a reeleição. A convenção partidária da dupla será realizada no dia primeiro de agosto ainda com local e horário a serem definidos. O prefeito Irani Barros deve contar com a presença de membros do partido, autoridades políticas do municípios, partidos que apoiam sua reeleição para oficializar a sua pré-candidatura, além de definir os nomes que irão disputar as vagas para vereadores.

Após as convenções, a documentação dos pré-candidatos é encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para avaliação e aprovação dos candidatos. A partir do dia 15 de agosta, será dado início a campanha eleitoral dos candidatos a prefeitos e vereadores.

CRONOGRAMA

O PSD, partido do governador Ratinho Junior, irá promover uma série de convenções partidárias nas próximas semanas na região do Norte Pioneiro. Os encontros começam no próximo sábado as 17h00 em Santo Antônio da Platina com o pré-candidato a prefeito Gil Martins.

Já na próxima quinta-feira (25), acontecem as convenções partidária do atual prefeito e pré-candidato a reeleição em Wenceslau Braz, Atahyde Ferreira dos Santos, o Taidinho. No mesmo dia, também acontece a convenção partidária do pré-candidata a prefeitura de Andirá, Ednyra.

No sábado (27) acontece a convenção partidária do pré-candidato à prefeitura de São Sebastião da Amoreira, Adevilson. Já na quarta-feira (31), será realizada a convenção partidária do atual prefeito de São José da Boa Vista e candidato à reeleição Dr. Zezinho.