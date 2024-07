Concessionária esclarece que não haverá cobrança de pedágio na PR-092

A concessionária EPR Litoral Pioneiro, responsável pela operação de diversas rodovias no Paraná, incluindo três na região do Norte Pioneiro, irá realizar o início de suas operações no próximo dia 28 de agosto na PR-092 trecho entre Jaguariaíva e Santo Antônio da Platina. Os serviços de atendimento ao usuário serão realizados antes mesmo do início da cobrança de tarifas, como já acontece com as obras de recuperação e sinalização da rodovia.

Há alguns meses a EPR Litoral Pioneiro já vem realizando obras de recuperação e manutenção da pista, além de melhorias na sinalização horizontal e vertical, no referido trecho que conta com cerca de 127 km entre a PR-151 em Jaguariaíva e o entroncamento com a BR-153 em Santo Antônio da Platina.

Agora, a concessionária irá iniciar as atividades operacionais neste trecho da rodovia que irão contar com três bases nos municípios de Arapoti, Wenceslau Braz e Joaquim Távora, oferecendo suporte aos usuários como atendimento de guinchos e ambulâncias para socorro. Além disso, as bases irão contar com ar condicionado, fraldário, sala de atendimento e totem para acionamento de serviços da concessionária que também podem ser solicitados através do canal de atendimento ao usuário via 0800 277 0153.

Ainda conforme divulgou a assessoria de imprensa da EPR, estas unidades irão funcionar de forma temporária a partir das 00h00 do dia 28 de agosto até janeiro de 2025 quando, a partir de fevereiro, serão remodeladas ganhando novas estruturas mais modernas e que irão funcionar de maneira definitiva.

Ao contrário do que foi divulgado por alguns portais de imprensa de todo o Estado, mesmo com o início das obras na rodovia e prestação de serviços aos usuários, não haverá cobrança de tarifas neste trecho da rodovia que liga Jaguariaíva a Santo Antônio da Platina. Em contato com a assessoria de imprensa da EPR, a reportagem da Folha foi informada que o processo para construção de uma praça de pedágio neste trecho está em andamento, porém, ainda não há previsão. A instalação da nova praça, que deve ser construída no trecho da rodovia que liga Quatiguá a Siqueira Campos ainda depende de aprovação da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).