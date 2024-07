Novo investimento de R$ 40 milhões marca abertura da 50.ª edição da Expoleite

A contribuição dos imigrantes na transformação agrícola e na expansão da cadeia leiteira paranaense foi destacada durante a abertura da 50.ª Expoleite, organizada pela Capal Cooperativa Agroindustrial, de Arapoti, na noite de quarta-feira (10). A cooperativa aproveitou o evento para anunciar investimentos de aproximadamente 40 milhões para melhoria das instalações do Parque de Exposição.

“Vocês fizeram uma revolução na agricultura no Estado do Paraná e somos gratos pela transformação dos Campos Gerais”, disse o secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Natalino Avance de Souza. Ele destacou que o Estado manteve um ambiente acolhedor para os imigrantes, pois entendia que eles poderiam fazer uma revolução agrícola.

“Se temos a segunda maior bacia leiteira do Brasil é porque temos aqui o maior poder tecnológico na produção de leite, e isso é fruto da contribuição histórica de um povo que não mediu esforços para transformar os campos áridos, por meio de uma revolução na pecuária leiteira, em qualidade de vida, em qualidade de agricultura”, afirmou.

INVESTIMENTOS - Na 50ª edição, o presidente executivo da Capal, Adilson Roberto Fuga, disse que um dos objetivos para os próximos anos é a melhoria do Parque de Exposição. “A feira acontece para os nossos cooperados, eles são a estrela principal de nossa festa, e para eles nós vamos melhorar a nossa casa”, acentuou.

Até agora foram investidos R$ 8 milhões para a revitalização na entrada e em torno do moinho que recepciona os visitantes, além de realizadas intervenções para melhorar a estrutura dos banheiros e ampliação da praça de alimentação. Esse valor faz parte do que será investido em sete anos, com pelo menos R$ 5 milhões em cada um deles. Entre as atrações estão previstos lago, bosque e pista para caminhadas.

O presidente do Conselho de Administração da Capal, Erik Bosch, disse que muito investimento foi feito no passado para que hoje a cooperativa já tivesse a atual estrutura. “Tudo que se faz no presente ajuda a construir o futuro”, afirmou. “O orgulho que teremos ao finalizarmos a obra é ver nossos cooperados virem passear com suas famílias no fim da tarde depois do trabalho”.

EVENTO – A Expoleite se estende até sábado (13). Além das exposições e julgamento de animais em várias categorias, estão previstos debates abordando os cuidados com o gado leiteiro e suínos. A discussão sobre a agricultura também se faz presente, sobretudo em palestras sobre soja, milho, silagem, fertilizantes e cafeicultores. As mulheres e os jovens agricultores devem conversar sobre a sustentabilidade, enquanto uma palestra magna tratará da pecuária 4.0.

CAPAL - No exercício de 2023 a Capal obteve R$ 3,9 bilhões de faturamento, com sobra líquida de R$ 107,6 milhões. Fundada em 1960 por 21 imigrantes holandeses, ela conta atualmente com mais de 3,7 mil associados, distribuídos em 21 unidades de negócios nos estados do Paraná e São Paulo.

A cadeia agrícola responde por cerca de 65% das operações da cooperativa, produzindo aproximadamente 875 mil toneladas de grãos por ano, com destaque para soja, trigo, milho, cevada e café. O volume de leite negociado mensalmente é de 12 milhões de litros, provenientes de 270 produtores. Também comercializa 31 mil toneladas de suínos vivos ao ano.