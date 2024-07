EPR anuncia início de obras na PR-092; Wenceslau Braz ganhará base operacional

Nesta quinta-feira (11), a empresa EPR Litoral Pioneiro, que é responsável por administrar as rodovias do Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro do Paraná, anunciou o início de suas obras na PR-092, incluindo uma base operacional em Wenceslau Braz. O trecho da rodovia, que está sob concessão da empresa, está entre os municípios de Santo Antônio da Platina e Jaguariaíva, é considerado, um dos trechos rodoviários mais perigosos do Paraná, além de uma extensão estratégica para a economia paranaense, mas até então não havia sido concessionada.

De acordo com a empresa concessionária, serão realizadas duas operações iniciais na rodovia, uma com início a partir de julho e outra no mês de agosto. Cada operação da EPR Litoral Pioneiro possui um objetivo específico, que, segundo a empresa, não trará apenas melhorias na rodovia, mas também aumentará a segurança e a trafegabilidade na rodovia.

Os serviços iniciais incluem melhorias no pavimento, sinalização vertical e horizontal, além da conservação, como roçada e poda ao redor da rodovia. Estas obras transformarão a PR-092 em um verdadeiro canteiro de obras, com trabalhos simultâneos em oito trechos da rodovia. No auge dos serviços, as obras mobilizarão mais de 100 profissionais das 07h00 às 19h00 de segunda à sábado.

Para garantir a fluidez do tráfego durante a execução das obras, a EPR implantará o sistema Pare e Siga. Em coletiva, o diretor-presidente da EPR Litoral Pioneiro, Marcos Moreira reforça a utilidade do sistema. “Não há outra maneira de realizar intervenções sem a interrupção no tráfego. O sistema ‘Pare e Siga’ é necessário para que as melhorias sejam realizadas e levadas para a população. Além da paciência dos motoristas, orientamos também que sigam a sinalização nos locais e, se possível, trafeguem em horários ou em rotas alternativas, especialmente nos trechos urbanos”, reforça Moreira.

Além disso, a partir do dia 28 de agosto, a empresa iniciará outra operação na rodovia, onde os usuários da PR-092 contarão com uma estrutura completa de suporte operacional, além de atendimento emergencial 24 horas.

“Iremos promover investimentos significativos na rodovia e segurança para os usuários. Já conquistamos melhorias importantes nos demais trechos sob concessão e agora é o momento de proporcionarmos a qualidade na PR-092”, comenta Moreira.

Esta operação incluirá três Bases Operacionais, sendo instaladas nos municípios de Arapoti, Wenceslau Braz e Joaquim Távora, além de três unidades de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAL), que funcionarão de forma temporária, oferecendo suporte completo aos usuários. Essas unidades contarão com ar-condicionado, banheiros, fraldário, sala de atendimento e totens para acionamento de serviços. Em fevereiro de 2025, as unidades serão remodeladas e ganharão estruturas modernas e definitivas.

Com o início destas atividades operacionais, os usuários da rodovia passarão a ter acesso ao atendimento de guinchos para veículos leves e pesados, caminhão pipa, caminhão de resgate de animais e veículos de inspeção de tráfego. Além disso, estará à disposição três ambulâncias para atendimento de emergência, com apoio médico e de profissionais da saúde.

Para obter informações sobre as condições das rodovias, os usuários podem acessar os canais de comunicação da EPR Litoral Pioneiro, como os perfis no X, Facebook e Instagram, além do canal no WhatsApp. Todos os canais estão concentrados no aplicativo da EPR Litoral Pioneiro, disponível para Android e iOS.