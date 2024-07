EPR Litoral Pioneiro segue realizando obras na PR-092

A PR-092 está recebendo uma série de obras, com o objetivo de proporcionar maior segurança aos usuários e melhorar a trafegabilidade. A rodovia, que agora será administrada pela EPR Litoral Pioneiro, já vem recebendo intervenções ao longo dos 127 quilômetros da via, realizando melhorias no pavimento, na sinalização vertical e horizontal, bem como na rotina de serviços de conservação.

A EPR Litoral Pioneiro informa que as obras devem ser concluídas até novembro, antecipando o prazo previsto em três meses. O diretor-presidente da empresa, Marcos Moreira, destaca a importância do trecho para a região e a necessidade da intervenção para a segurança dos usuários. Ele ressalta que ao final do ano, os usuários perceberão uma mudança significativa na segurança da rodovia, juntamente com o início da operação em agosto de 2024.

As obras estão sendo realizadas por equipes da concessionária ao longo de toda a rodovia, o que transformará a área em um grande canteiro de obras. Isso exigirá paciência dos moradores e dos motoristas que transitam na região. Serão feitas intervenções em oito trechos simultaneamente durante o auge dos serviços, com mais de 100 profissionais trabalhando das 7h às 19h, de segunda a sábado. Para garantir a fluidez do tráfego durante a execução dos serviços, a concessionária implantará o sistema 'Pare-Siga'.

“A região do Norte Pioneiro é estratégica para o Estado do Paraná e merece rodovias de qualidade e seguras para motoristas e moradores”, enfatiza o diretor-presidente da concessionária. A empresa tem se empenhado em oferecer toda a estrutura necessária para a região desde o início da concessão.