Fusca atinge árvore e mata motorista na PR-092

Na tarde da última segunda-feira (08), um acidente de trânsito tirou a vida de um idoso e deixou um jovem ferido na PR-092, no trecho da rodovia que passa por Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), por volta das 13h45, um idoso de 70 anos conduzia um veículo VW Fusca na direção de Santo Antônio da Platina para a Barra do Jacaré quando, ao atingir o km 350 da rodovia, perdeu o controle da direção e colidiu contra uma árvore e veio a óbito.

Junto ao idoso, um jovem de 27 anos também estava no veículo. Com o impacto da colisão o jovem sofreu alguns ferimentos e foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao Hospital Nossa Senhora da Saúde, em Santo Antônio da Platina.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para determinar as causas do acidente. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina. A identidade da vítima ainda não foi informada pela PRE.