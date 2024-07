Sengés inaugura novo plenário da Câmara Municipal dos Vereadores

Na última sexta-feira (05), o governo de Sengés, nos Campos Gerais, realizou a inauguração do novo plenário da Câmara Municipal dos Vereadores, um marco significativo para o poder executivo e legislativo do município.

Após um temporal em 2018, o prédio original da câmara desabou, marcando a história do município. De acordo com o presidente da Câmara, Hillebrand de Boer, mais conhecido como Brandão, a reconstrução é visto como um marco importantíssimo para a história de Sengés.

“Para nós, este é um momento histórico, um momento de alegria e felicidade para toda a comunidade de Sengés. Para nós, a reconstrução do plenário ficará marcada, pois conseguimos reerguer uma instituição importantíssima para o Governo Municipal, instituição esta que desabou no ano de 2018”, comentou Brandão.

O novo plenário, parte de um projeto maior que inclui reformas adicionais na estrutura já existente, foi realizado com o suporte crucial da equipe de engenharia da prefeitura, sob a coordenação do engenheiro Marcos Vicenze. Em entrevista, Brandão agradeceu ao apoio dos deputados estaduais Alexandre Cury e Adhemar Traiano, que contribuíram com emendas para viabilizar a construção.

“Agradeço muito aos deputados estaduais Alexandre Cury e Adhemar Traiano, pois, quando iniciamos a construção do prédio, nos enviaram uma verba significativa para realizar os serviços necessários para erguer o novo prédio”, enfatiza o presidente.

Brandão, que está em seu segundo mandato como presidente da Câmara e quarto como Vereador, ressaltou a importância do novo plenário não apenas como uma conquista pessoal, mas como um legado para o legislativo local. “Certamente a construção do novo plenário será de grande importância para a história de Sengés, um marco que será histórico para o município”, enaltece Brandão.

Para o atual prefeito de Sengés, Nelson Ferreira Ramos, conhecido como Pezinho, a inauguração do novo plenário, projeto realizado em sua gestão, é de suma importância para o município, pois significa uma parceria positiva entre a prefeitura e a Câmara dos Vereadores.

“Para uma boa gestão, um prefeito sempre precisa de uma boa equipe, pronta para ajudar e produzir novas ideias em prol do município. Com a Câmara que Sengés possui, temos muitas obras e investimentos que ainda não terminamos, mas com o bom desempenho que conquistamos ao longo da gestão, creio que tudo será concluído e que o próximo ano será promissor”, afirma Pezinho.

Segundo o prefeito, alguns serviços ainda devem ser realizados para a conclusão do projeto de reconstrução do plenário, mas logo a instituição deve estar completa. “Ainda restam alguns serviços na parte interna do plenário, como a mobília da sala, a instalação do ar-condicionado e outros serviços que em breve serão sanados”, acrescenta o prefeito.