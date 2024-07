Carreta com 47 toneladas de amianto cai em ribanceira em Wenceslau Braz

Uma carreta carregada com 47 toneladas de amianto branco capotou na PR-092, em Wenceslau Braz na tarde do último sábado (06). Ao capotar, o caminhão despencou cerca de 30 metros ribanceira abaixo na curva conhecida popularmente como “Deus me chama”.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente ocorreu quando o conjunto de veículos transitava pela rodovia no sentido de Wenceslau Braz ao entroncamento da PR-422, sentido Ibaiti.

O condutor do veículo, um homem de 44 anos, sofreu ferimentos médios e foi prontamente encaminhado ao Hospital São Sebastião de Wenceslau Braz para atendimento médico.

Embora que a PRE não tenha divulgado o motivo, históricos de outros acidente no local induzem a possibilidade de neblina, má sinalização na rodovia e ainda a falta de um redutor de velocidade no trecho.