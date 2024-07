Pedro Lupion é um dos 100 “cabeças” do Congresso pelo 2º ano consecutivo

“Honrado em ser posicionado, pela segunda vez consecutiva, como um dos 100 cabeças do Congresso Nacional, e um dos cinco do estado do Paraná nesse conjunto”, diz Pedro Lupion

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), é um dos 100 “cabeças” do Congresso Nacional, de acordo com levantamento feito pelo DIAP – Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar.

Antes de fazer parte dos “cabeças” – grupo de parlamentares mais influentes da Câmara e do Senado – Lupion integrou os 50 políticos “em ascensão” no levantamento, alcunha dada àqueles que têm recebido missões partidárias e se aproximam da elite parlamentar.

De acordo com o DIAP, Pedro Lupion se destaca na categoria “debatedor”. “Honrado em ser posicionado, pela segunda vez consecutiva, como um dos 100 cabeças do Congresso Nacional, e um dos cinco do estado do Paraná nesse conjunto”, disse o presidente da FPA.

A lista traz 69 deputados e 31 senadores com atuação de destaque e protagonismo no processo legislativo. Na visão do DIAP, são parlamentares capazes de conduzir debates, negociações, votações, articulações e formulações de propostas.