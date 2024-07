Arapoti inicia construção do novo prédio do CRAS

Imagem do projeto da construção do novo prédio do CRAS Central de Arapoti – FONTE: Centro de Referência de Assistência Social de Arapoti

Nesta segunda-feira (01), a prefeitura de Arapoti deu início a construção do novo prédio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). O projeto, que apresenta um investimento milionário, visa não apenas modernizar as instalações da instituição, mas também fortalecer e aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos à comunidade.

Com investimentos de aproximadamente R$ 700 mil, o novo prédio do CRAS será construído ao lado dos barracões do Serviço e Convivência de Arapoti, na rua Telêmaco Carneiro. O novo prédio terá 185,85m² e contará com seis salas de atendimento ao público, ofertando diversos serviços de Assistência Social. Além disso, o prédio contará com sala de apresentação, reuniões, e outros serviços da instituição.

Dentre os múltiplos serviços ofertados pelo centro, estarão a criação do Cadastro Único (CadÚnico), orientação sobre benefícios sociais, orientação sobre direitos, fortalecimento da convivência com a família e com a sociedade, orientação sobre serviços públicos, entre outros serviços prestados pela instituição.

A previsão é de que a construção perdure por nove meses, sendo entregue, provavelmente, em abril de 2025. A verba adquirida para a construção do novo prédio surgiu a partir de uma indicação do deputado Alexandre Curi em parceria com a prefeitura. No entanto, o deputado destinou R$ 640 mil e, em contrapartida, Arapoti destinou R$ 42 mil para a construção.

Para os moradores de Arapoti, a implantação do novo prédio simboliza um grande passo para a comunidade, já que a nova sede da instituição poderá ofertar uma maior e melhor qualidade de atendimento, sem contar com uma melhor acessibilidade para a comunidade.

A reportagem da Folha conversou com a secretária da Assistência Social de Arapoti, Débora Campos, que falou sobre o impacto da nova construção para a organização do CRAS, que poderá atender a comunidade com um espaço mais amplo e acessível.

“Para nós é um grande avanço, pois o prédio atual é muito antigo e não possui um espaço adequado para o atendimento a sociedade. Com a nova construção, teremos um espaço adequado e mais acessível para atender a população. Creio que este investimento é de suma importância para o município, tanto para nós como instituição pública quanto para a comunidade, que necessita dos nossos atendimentos e serviços gerais”, afirma Débora.