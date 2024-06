PP faz convenção estadual e anuncia pré-candidatos em Santo Antônio da Platina, Jaguariaíva, Ibaiti e outras cidades da região

O Partido Progressistas (PP) realizou sua convenção estadual na última segunda-feira segunda-feira (17), em Curitiba. O evento contou com a presença do presidente nacional da legenda, senador Ciro Nogueira, lideranças estaduais como o governador Ratinho Junior, a ex-governadora Cida Borghetti, o secretário da Indústria, Comércio e Serviços do Paraná, Ricardo Barros, a deputada estadual Maria Victoria, o deputado federal Pedro Lupion, além de e autoridades municipais, como o pré-candidato a prefeito de Santo Antônio da Platina, Lourival Batista (Loro), empresário do ramo alimentício.

O partido anunciou pré-candidatos, além de Santo Antônio, em mais de 150 cidades, entre elas Curitiba (Maria Victoria), Ponta Grossa (Joce Canto), Cascavel (Marcio Pacheco), Londrina (Maria Tereza), Maringá (Silvio Barros), Foz do Iguaçu (Paulo Mac Donald).

O destaque da convenção foi a deputada estadual Maria Victoria, empossada na ocasião como a nova presidente da legenda no estado, com todos os parlamentares federais e estaduais do PP ocupando posições na executiva.

PP Regional

Na região o Partido Progressistas tem estado cada vez mais forte, confirmando pré-candidatos em praticamente todos os municípios. Além de Santo Antônio da Platina, o PP ainda anunciou nomes em Jaguariaíva, com a pré-candidata à reeleição, Alcione Lemos, em Ibaiti, com o empresário e pré-candidato Roberto Regazzo (Betão), em São José da Boa Vista com o pré-candidato Sérgio Kronéis e em Pinhalão com a pré-candidatura e reeleição de Dionísio de Arrais de Alencar.