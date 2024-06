Prefeitura assina contrato para construção de mirante em Arapoti

Na véspera da festa de São João, em Arapoti, o prefeito Irani Barros anunciou a assinatura do contrato com a empresa WBC Engenharia para a construção do Mirante de São João Batista. O evento, que contou com a presença do vice-prefeito Potinho e do padre Anderson Marchiori, oficializou o início de uma obra que promete ser um marco turístico para o município.

A empresa WBC Engenharia foi a vencedora da licitação para a execução do projeto, que será realizado no canteiro da rua que dá acesso ao Bosque e à rodovia PR-092. A localização estratégica visa aumentar a visibilidade do mirante, atraindo turistas de várias regiões do Brasil, especialmente devido à inclusão de Arapoti na Rota do Rosário.

O projeto do Mirante de São João Batista inclui uma série de melhorias e infraestrutura. A obra contemplará a instalação de um sistema completo de drenagem, iluminação adequada para destacar o monumento, e uma estrutura robusta para o mirante em si. Além disso, haverá uma rampa de acessibilidade, garantindo que o local seja acessível para todos os visitantes, e paisagismo, que contribuirá para a harmonização estética do espaço.

A construção do mirante é vista como uma importante adição ao patrimônio turístico de Arapoti. O monumento a São João Batista não apenas homenageia o santo padroeiro da cidade, mas também tem o potencial de se tornar um ponto de encontro e contemplação para moradores e turistas.

A iniciativa da prefeitura de Arapoti busca fortalecer o turismo religioso e cultural na região. A Rota do Rosário, da qual Arapoti faz parte, já atrai um número significativo de visitantes, e o novo mirante deve aumentar ainda mais esse fluxo. A expectativa é que a obra impulsione o desenvolvimento local, gerando emprego e renda durante a sua construção e operação.

Com a assinatura do contrato, a WBC Engenharia está autorizada a iniciar os trabalhos, que devem seguir um cronograma rigoroso para que o mirante esteja pronto o mais breve possível. A comunidade arapotiense aguarda com expectativa o progresso da obra e o impacto positivo que ela trará para o município.