Suspeitos trocam tiros com a PM em Arapoti um morre e outro é preso

Um homem foi preso e outro morreu após se envolverem em uma troca de trios com policiais militares de Jaguariaíva. A ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira (18) em Arapoti.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, a equipe da Polícia Militar recebeu informações de um vigilante de uma empresa sobre um caminhão plataforma que estaria transportando uma retroescavadeira roubados do local. Com isso, os policiais pediram apoio as equipes da Polícia Rodoviária Estadual para ajudar no rastreamento dos veículos.

Durante o patrulhamento pela rodovia PR-092, os policiais se depararam com o caminhão parado no acostamento próximo ao posto da PRE. Ao perceber a presença da viatura, o motorista do caminhão tentou empreender fuga, mas acabou sendo detido, preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil juntamente com o caminhão e retroescavadeira recuperados.

Além disso, os policiais ainda flagraram outros dois veículos que estavam sendo utilizados como batedores para o caminhão. Durante a abordagem, houve confronto próximo ao Motel Dallas sendo que um dos suspeitos foi preso e outro alvejado. Ele chegou a ser encaminhado ao hospital 18 de Dezembro em Arapoti, mas não resistiu e veio a óbito.

A situação foi repassada a equipe da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.