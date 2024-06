Acidente entre carro e carreta mata motorista na PR092

Um grave acidente de trânsito registrado no início da noite da última sexta-feira (14) tirou a vida de um homem. A colisão que aconteceu na rodovia PR-092 em Joaquim Távora, no Norte Pioneiro, envolveu um carro e uma carreta.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, a colisão aconteceu por volta das 19h00 no trecho da rodovia que liga os municípios de Joaquim Távora a Santo Antônio da Platina. Um automóvel GM Prisma seguia sentido ao entroncamento com a BR-153 quando, na altura do km 316 da rodovia, acabou atingindo um animal que estava na pista. Com isso, o motorista perdeu o controle da direção vindo a colidir com a carreta que seguida no sentido contrário.

No Prisma estava um jovem de 29 anos que conduzia o veículo. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o condutor da carreta, um homem de 58 anos, não teve ferimentos. Ele foi submetido ao teste do etilômetro que apresentou teste negativo para o consumo de álcool.

Frente aos fatos, foram acionadas as equipes da Polícia Civil de Joaquim Távora e IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho para dar início às investigações sobre as causas e circunstâncias do acidente e recolher o corpo da vítima.