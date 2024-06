Policial morre após bater moto contra caminhão

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde do sábado (15) tirou a vida de um policial militar. Ele seguia pela BR-153 quando acabou se envolvendo em uma colisão com um caminhão. A situação foi registrada em Santo Antônio da Platina.

A vítima foi identificada como Márcio Trajano, de 36 anos, que era agente da Polícia Militar. De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal, o policial militar estava transitando pela rodovia com uma motocicleta no sentido Jacarezinho a Santo Antônio da Platina quando acabou colidindo contra a lateral de um caminhão que saia de um posto de combustíveis para acessar a rodovia.

Equipes de socorro foram acionadas e estiveram no local para prestar atendimento ao soldado que foi encaminhado ao Pronto Socorro de Jacarezinho, mas não resistiu e veio a óbito.

O corpo do PM foi velado na Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina e o sepultamento está previsto para as 17h00 da segunda-feira (17). Ele deixa a esposa e três filhos.