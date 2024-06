Pedro Lupion anuncia R$ 1,3 milhões em recursos para Santo Antônio da Platina

Um novo edital será publicado, com mudanças nos mecanismos de transparência e segurança jurídica, mas ainda não há data para o novo leilão

Governo anula leilão e cancela compra de arroz importado Um novo edital será publicado, com mudanças nos mecanismos de transparência e segurança jurídica, mas ainda não há data para o novo leilão