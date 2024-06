UENP abre inscrições do vestibular para curso de Tecnologia em Fruticultura

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) divulgou o processo seletivo para a primeira turma do curso de Tecnologia em Fruticultura, que será realizado em Santo Antônio da Platina. O edital oferece 25 vagas, e as inscrições são gratuitas, podendo ser realizadas até o dia 26 de julho, exclusivamente pela internet, no site vestibular.uenp.edu.br.

Para se inscrever, o candidato deve preencher o formulário e o questionário socioeducacional disponíveis no Portal do Candidato. A classificação será feita com base na média aritmética das notas do Histórico Escolar do Ensino Médio, que deve ser anexado no portal.

A UENP reserva 45% das vagas para alunos cotistas, sendo 20% para candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas (cotas sociais), 20% para autodeclarados negros que também tenham cursado todo o ensino médio em escolas públicas (cotas sociorraciais) e 5% para pessoas com deficiência (cotas PcD).

O curso de Tecnologia em Fruticultura contará, ao todo, com 75 vagas, distribuídas em três entradas consecutivas, com 25 estudantes por ano. As aulas estão previstas para iniciar em agosto de 2024 e serão realizadas no período noturno, no Centro de Desenvolvimento Tecnologia e Inovação (CDTI), fruto de uma parceria entre a UENP e Santo Antônio da Platina.

A criação do curso recebeu parecer favorável da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), baseado na Lei nº 20.933/2021, conhecida como Lei Geral das Universidades (LGU). A escolha de Santo Antônio da Platina para sediar o curso se deve à sua localização estratégica na maior região produtora de frutas do Meso-norte do Paraná, destacando-se na produção e comercialização de frutas como melão, laranja, banana, maracujá, abacate e abacaxi.

Além das frutas, o município, situado nas bacias hidrográficas do Ribeirão Boi Pintado e do Rio das Cinzas, produz trigo, café arábica, mandioca, tomate, feijão, palmito, cebola, arroz, alho e amendoim. Segundo o projeto pedagógico do curso, a nova graduação foi planejada considerando o contexto de mercado e vocação regional, visando ao desenvolvimento econômico, social e ambiental. O objetivo é formar profissionais de nível superior que possam contribuir para o aumento da produtividade e rentabilidade das principais frutíferas da região, promovendo a modernização tecnológica, a competitividade empresarial e a sustentabilidade das cadeias produtivas.

A região do Norte Pioneiro do Paraná se destaca como um polo de fruticultura, com cerca de 2,5 mil fruticultores. É a área do estado que mais produz goiaba e morango. Em 2020, antes da pandemia de COVID-19, o Valor Bruto de Produção (VBP) anual da região era de aproximadamente R$ 168,8 milhões, de acordo com a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab). Além de abastecer o comércio e as indústrias de polpas locais, a localização estratégica permite a comercialização com grandes centros consumidores, como São Paulo, Curitiba e Londrina.