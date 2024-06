Taidinho anuncia R$ 1,5 milhão para construção de creche em Wenceslau Braz

Prefeito esteve em Curitiba para realizar a assinatura do convênio junto ao governo do estadual para liberação do recurso

O prefeito de Wenceslau Braz, Atahyde Ferreira dos Santos, o Taidinho, está em Curitiba para liberação de um convênio que irá disponibilizar R$ 1,5 milhão para área da Educação em Wenceslau Braz com a construção de uma importante obra para população.

Através das redes sociais, o prefeito informou a população brazense nesta segunda-feira (10) que está em Curitiba para participar da cerimônia promovida pelo governo do estado para assinatura de convênios de liberação de recursos do programa “Infância Feliz”, que irá financiar a construção de 300 novas creches em todo o Paraná incluindo Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

Ainda conforme as informações divulgadas pelo prefeito, a nova creche em Wenceslau Braz será construída no bairro Santa Madalena. “É com grande alegria que anunciamos mais um investimento milionário que irá beneficiar dezenas de famílias brazenses. Com a construção da nova creche na entrada do bairro Santa Madalena, o deslocamento das crianças ficará ainda melhor, pois irão estar perto de suas casas trazendo mais conforto e tranquilidade aos pais. É menos conversa e mais trabalho para melhorar a vida da nossa população”, destacou o prefeito.

Taidinho ainda aproveitou para agradecer a parceria do deputado estadual Cobra Repórter na indicação do recurso, ao secretário de estado Rogério Helias Carboni e ao governador Ratinho Junior.

Após a liberação do recurso, a prefeitura deve anunciar nas próximas semanas novidades sobre o início e cronograma das obras.

Além disso, há previsão de construção de uma outra creche além da conclusão das obras de reformas da Super Creche. "A nossa expectativa é concluir essas obras e zerar a fila de espera por matrículas dando oportunidades de acesso a educação a todas as famílias e tempo para que os pais possam trabalhar e realizar suas atividades sabendo que seus filhos estão em segurança", completou o prefeito.