Idoso é atropelado por caminhão na PR092 e fica em estado grave

Um acidente de trânsito do tipo atropelamento deixou um homem em estado grave na noite do último sábado (08). A situação foi registrada na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Arapoti, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 19h00 quando um homem de 66 anos acabou sendo atropelado por um caminhão que seguia sentido Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. Segundo relatos de testemunhas, a vítima teria tentado atravessar a rodovia quando acabou sendo atingido pelo caminhão.

A equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e esteve no local prestando os primeiros socorros a vítima que foi socorrida e encaminhada ao Hospital 18 de Dezembro em Arapoti para receber atendimento médico.

Devido ao acidente e resgate da vítima, o trânsito na rodovia ficou interrompido por cerca de uma hora.