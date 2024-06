Ambulância bate em boi solto na rodovia

Um acidente de trânsito envolvendo uma ambulância e um animal foi registrado na manhã desta quarta-feira (29) no município de Nova Fátima, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu na rodovia PR218 por volta das 06h00 envolvendo uma ambulância com placas de Loanda.

Conforme os relatos colhidos no local, a ambulância trafegava pela rodovia no sentido Nova Fátima a Ribeirão Claro quando, na altura do km 107, o motorista foi surpreendido por um boi que estava no meio da pista não sendo possível evitar a colisão.

Na ambulância, estavam duas pessoas sendo o motorista e uma passageira. Felizmente, apesar do susto, ninguém ficou ferido. Já o animal morreu com o impacto.