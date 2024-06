Acidente mata motorista na PR-092

Um grave acidente de trânsito registrado no início da noite do domingo (29) tirou a vida de um motorista na rodovia PR092 no trecho que passa por Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 18h00 na altura do km 272 da rodovia e envolveu uma pick-up Fiat Strada com placas de Arapoti e uma carreta Volvo FH com placas de Iomerê, Santa Cataria.

Conforme os dados colhidos pelos policiais, o motorista da pick-up trafegava no sentido Siqueira Campos a Wenceslau Braz quando acabou se envolvendo em uma colisão frontal com a carreta que seguia no sentido contrário. Com a violência do impacto, o jovem de 22 anos que conduzia o utilitário acabou morrendo no local. Já o homem de 39 anos que dirigia a carreta não ficou ferido. Ele realizou o teste do etilômetro que resultou em negativo para o consumo de álcool.

Frente aos fatos, foram acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) para dar início às investigações sobre as causas e circunstâncias do acidente assim como recolher o corpo da vítima.