Programa de inovação aberta da Copel apresenta soluções para o setor elétrico

Com propostas de soluções voltadas ao futuro do setor elétrico, englobando temas promissores como eletromobilidade e produção de hidrogênio verde, a Copel concluiu nesta quinta-feira (21) a segunda edição do Copel Volt, o programa de inovação aberta da companhia. Esta edição chegou ao fim com a realização do Demoday, momento em que as finalistas do programa fizeram uma apresentação do foi colocado em prática na prova de conceito e dos resultados obtidos.

As startups selecionadas destacaram-se entre 284 empresas que se inscreveram para o programa. O Copel Volt recebeu inscrições de startups de 52 países de quatro continentes: América, Europa, Ásia e África. O Brasil foi o país com o maior número de inscrições, 103. No entanto, a maior parte dos inscritos (181 no total) veio de outros países, como Estados Unidos, Alemanha, Índia, Espanha, Canadá, Itália, Reino Unido, Portugal e Israel, dentre outros.

Antes de apresentar os resultados, as cinco startups finalistas do Copel Volt passaram pela fase de desenvolvimento das provas de conceito, as PoCs, com demonstrações práticas em ambiente real de aplicação das soluções.

"Hoje é um dia de coroação de vários meses de trabalho. A partir de agora o programa passa a ter um caráter perene", anunciou o diretor de Desenvolvimento de Negócios da Copel, Cássio Santana. "O nosso objetivo com o Copel Volt é colocar a Copel na vanguarda do futuro do setor elétrico”.

Além do Copel Volt, ele destacou que a companhia lançou, recentemente, um fundo de investimentos CVC (Corporate Venture Capital), que visa fomentar projetos e soluções voltadas às necessidades da Copel e ao mercado de energia como um todo. A expectativa é que ao menos um aporte seja realizado ainda em 2023. "Temos uma grande expectativa de ainda este ano comunicar o primeiro e talvez o segundo investimento do fundo em startups que já estão próximas do ecossistema da Copel", disse.

SOLUÇÕES PARA O FUTURO–Nesta edição do Copel Volt, as cinco finalistas apresentaram projetos relacionados aos seguintes temas: digitalização e melhorias em gestão e processos, gestão de ativos e instalações, relacionamento com clientes e soluções em serviços, eletromobilidade e redes inteligentes, e hidrogênio verde, armazenamento de energia e demais energias limpas.

Conheça cada projeto apresentado pelas cinco startups finalistas do Copel Volt 2022/2023:

LexaTexer:startup alemã que se desafiou a trabalhar com o desafio de gestão de ativos e instalações. Propõe desenvolver uma solução de monitoramento em tempo real de turbinas de hidrelétricas, com aplicações de inteligência artificial pré-construídas para manutenção e produção preditivas e gerenciamento de energia.

Overstory:startup holandesa que também se inscreveu no desafio de gestão de ativos e instalações e pretende prover um sistema para visibilidade, análise de risco e recomendações de otimização para manejo de vegetação, em uma solução que combina imagens de satélite com aprendizagem de máquina (machine learning) e dados em tempo real.

Repenso:startup brasileira que se propôs a atuar no desafio de relacionamento com clientes e soluções em serviços. Desenvolverá uma plataforma de engajamento em causas climáticas para gestão profissional de emissões de gases de efeito estufa.

Shipay:startup brasileira que também se inscreveu no desafio de relacionamento com clientes e soluções em serviços. Propõe um centro de pagamentos digitais que integra as operações ao ponto de venda, em um único processo de registro com automatização em todos os meios de pagamento.

Solenium:startup colombiana que se propôs a atuar no desafio de soluções com hidrogênio verde, armazenamento de energia e demais energias limpas. Propõe um piloto para produção, armazenamento e reeletrificação de hidrogênio verde, diretamente integrado com a produção de energia solar, com um sistema para gerenciar o consumo e a geração de eletricidade em tempo real.