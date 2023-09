Maior evento de infraestrutura de transportes do Brasil recebeu 2 mil pessoas

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), em parceria com a Associação Brasileira dos Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem (ABDER) e a Associação Brasileira de Pavimentação (ABPv), encerrou nesta sexta-feira (22) o 25º Encontro Nacional de Conservação Rodoviária (Enacor) e 48ª Reunião Anual de Pavimentação (RAPv). Considerado o maior evento de infraestrutura de transportes do Brasil, o encontro contou com a participação de cerca de 2 mil pessoas ao longo da semana, em Foz do Iguaçu.

O público acompanhou a realização de 26 palestras, seis minicursos, três mesas-redondas, apresentação de 129 trabalhos técnico-científicos e estudos de caso, reuniões e grupos de trabalho, além do lançamento de livros e visita aos estandes de dezenas de expositores.

Os trabalhos técnico-científicos e estudos de caso estarão no portal do evento em breve, onde também ficarão disponíveis os certificados de participação e de apresentação, em até 30 dias.

Sucesso absoluto, esta edição do Enacor/RAPv contou com a presença de grandes empresas, órgãos públicos, organizações e associações, como a Itaipu Binacional, Petrobras, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), governo federal, Marvitec, Mútua, Sinasc Sinalização Viária, Strata Engenharia, CBB Asfaltos, Greca Asfaltos, Infratest, Stratura Asfaltos, DM Refletivos, Softplan, Traçado, Avery Dennison, Betunel, Bandeirantes Sinais, Sinalisa Segurança Viária, Indutil Tintas, 3M do Brasil, ACO Brasil, Base Forte, Betar, E-Vias, Geobrugg, Grupo GTO, Huawei, Lisy, Maccaferri, Owntec, Pavesys, Shempo, TPF Engenharia, Grupo SOS DOCS, Technomast, Ramm Química, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA-PR), Aminocap Química, Huesker, Waybor, Renovaurb, MTS, MasterMind, AEDER-PR, entre outras.

SERGIPE– Conforme é tradição, o próximo Enacor/RAPv será realizado por outro DER, em parceria com a ABDER e ABPv. Na edição de 2024 será a vez do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), que deve sediar o evento em Aracaju.

Profissionais da área, pesquisadores e estudantes de engenharia podem desde já acompanhar o perfil do evento no Instagram para receber informações sobre a nova edição assim que elas estiverem disponíveis.