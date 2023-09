Colégio Estadual Dr. Sebastião Paraná conquista 1°lugar em número de certificados

Na manhã desta última terça-feira (19) foram entregues aos alunos estudantes do ensino médio do Colégio Estadual Dr. Sebastião Paraná (CESP), do município de Wenceslau Braz, certificados da plataforma Inglês Paraná.

Criada pelo Governo do Estado como forma de tornar o Paraná um estado bilíngue, a plataforma busca trazer de maneira dinâmica a formação em aulas de língua inglesa com matérias práticas e teóricas para todos os estudantes de rede estadual pública, juntamente com a entrega de seus devidos certificados.

Com a chegada dessa plataforma, o CESP recebeu grande destaque por sua grande quantidade de certificados, levando a rede municipal de ensino a conquistar o 1° lugar em números de certificados de inglês em todas as escolas do Núcleo Regional de Educação (NRE) do município de Wenceslau Braz. Tudo isso graças a professora de língua inglesa, Jessica da Silva Antonio, que com dedicação e persistência realizou em todas as suas aulas as atividades da plataforma Inglês Paraná, assim fazendo com que seus alunos adquirissem certificados.

Trazendo orgulho para o CESP, os alunos do terceiro ano do ensino médio, Henrique Tisque Machado e Carlos Daniel Munhoz foram os alunos destaque, devido a sua grande quantidade de certificados, juntamente com a aluna Larissa de Fátima Kochinski Carvalho, que graças a Plataforma Inglês Paraná, irá participar do programa de intercâmbio Ganhando o Mundo, que é mais uma iniciativa criada pelo Governo do Paraná.