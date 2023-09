Sanepar promove ações em Iretama para orientar população sobre sistema de esgoto

A Sanepar promove reuniões e um curso na terça e quarta-feira (26 e 27) com a comunidade de Iretama (região Central) sobre as obras do sistema de esgotamento sanitário na cidade. Na terça será ministrado o curso para professores, com conteúdo do projeto Sustentabilidade da Escola ao Rio, de forma virtual, por meio da plataforma do Google Meet. As reuniões acontecem na quarta-feira, às 16 horas, com as lideranças municipais, e às 19h com a comunidade. O objetivo é disseminar informações técnicas e repassar orientações sobre o sistema de esgoto.

Nos encontros, os técnicos irão falar do andamento das obras, reforçar as orientações de como devem ser feitas as instalações sanitárias que geram esgoto doméstico e a forma correta de direcioná-lo para a rede coletora, além de esclarecer eventuais dúvidas.

O curso para os professores, com o tema Sustentabilidade da Escola ao Rio, abordará o programa da companhia, criado em 2013, que visamobilizar a comunidade escolar em ações socioambientais em rios urbanos. “Queremos estimular os estudantes da cidade a cuidar dos seus rios, da sua água, a respeitar o meio ambiente para garantir a sustentabilidade e um ambiente seguro para as próximas gerações”, explica a gestora socioambiental da Sanepar, Andrea Fontes.

Em todo o Estado, o programa já desenvolveu mais de 500 ações socioambientais em 30 rios que são monitorados, envolvendo mais de 10 mil pessoas. Em Iretama, alunos e professores farão as ações no Rio Piralzinho, a montante da estação de tratamento de esgoto.

OBRAS– A Sanepar construiu a Estação de Tratamento de Esgoto Pinhalzinho, que irá tratar todo o esgoto coletado na cidade, instalou quase três quilômetros de rede coletora de esgoto para atender as primeiras 111 ligações prediais dos bairros Alto da Glória e Jardim Agolim. Estão em andamento as obras de implantação de mais16 km de rede coletora que atenderão outros 633 imóveis da área urbana.

Programação:

Data: terça-feira - 26/09

19 horas - Curso para professores da Colégio Estadual Anibal Khury sobre o projeto Sustentabilidade da escola ao rio.

Data: quarta-feira - 27/09

16 horas - Reunião de grupo gestor com lideranças municipais

Local: Câmara de Vereadores - Av. Paraná, 480

19 horas - Reunião Comunitária

Local: Colégio Estadual Anibal Khury - Av. São Paulo, 442