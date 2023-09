Sanepar oferece curso de manutenção hidráulica para mulheres de Antônio Olinto

A CompanhiadeSaneamento do Paraná (Sanepar) e a Prefeitura de Antônio Olinto estão com inscrições abertas para o curso de Manutenção Hidráulica Residencial. Exclusiva para mulheres, a capacitação será na próxima quinta-feira (28), na sala de reuniões do Centro de Referência de Assistência Social de Antônio Olinto (CRAS).

Segundo a gestora de Educação Socioambiental da Sanepar, Luciana Garcia, o objetivo do curso é ensinar noções básicas para mulheres que buscam novos conhecimentos e aprendizado, tanto para uso próprio, fazendo pequenos reparos em sua residência, ou atuando na prestação de serviços de manutenção hidráulica para complemento de renda.

A programaçãoinclui limpeza de caixa d’água, o passo a passo para identificar vazamentos, como fazer manutenções e pequenos reparos em instalações residenciais de água e esgoto e o planejamento para a realização do trabalho de forma limpa, organizada, econômica e segura.

As inscrições devem ser feitas no CRAS antecipadamente, sem nenhum custo, até a terça-feira (26). A participação dá direito a certificado e será servido almoço no dia do curso, ministrado das 8h30 às 16h.

Serviço:

Data: 28 de setembro, quinta-feira

Local: Sala de reuniões do CRAS de Antônio Olinto -Rua Reinaldo Machiavelli, s/nº – Centro

Inscrições: até 26/09, terça-feira