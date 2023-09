DER/PR homologa investimento de R$ 23 milhões em novo viaduto com variante em Irati

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), homologou o resultado da licitação para implantar uma variante da PR-364 e um novo viaduto na BR-153 (Rodovia Transbrasiliana) em Irati, na região Centro-Sul.

A variante vai ligar a nova pavimentação da PR-364, outra obra do DER/PR, até a BR-153, desviando o tráfego de veículos de uma área residencial, com implantação de um viaduto no novo entroncamento entre as rodovias, disciplinando o tráfego de veículos no local.

Com a publicação da homologação, tem início trâmites internos para assinatura do contrato com a empresa TCE Engenharia Ltda., vencedora da licitação. O investimento será de R$ 23.700.000,00, com prazo de 450 dias após emissão da ordem de serviço. Por se tratar de contratação integrada, os primeiros 90 dias serão dedicados à elaboração dos estudos e projetos, e 360 dias para a obra em si.

SERVIÇOS– A variante terá extensão de 1,64 km, iniciando com uma rótula vazada no acesso ao bairro Riozinho. A pista terá largura de 7 metros, sendo 3,50 metros para cada faixa de rolamento, e acostamentos de 2 metros em ambos lados da rodovia.

Também serão estudadas soluções para duas estradas rurais que vão cruzar com a variante, no caso a via de acesso à pedreira Boscardin e a Rua Santa Bertila, visando garantir o tráfego de veículos com segurança tanto na rodovia quanto nas estradas.

Para execução do viaduto será implantada uma passagem inferior sob a BR-153, com a PR-364 passando sob ela e fazendo uma curva que se divide em dois ramais para ingressar e sair da rodovia federal, além de vias de acesso antes da interseção, para o tráfego de veículos no sentido oposto.

O trecho também vai receber dispositivos de drenagem e galerias para lidar com águas da chuva e águas fluviais, estruturas de contenção utilizando o sistema Terramesh, sinalização horizontal e sinalização vertical, barreiras de concreto e defensas metálicas, enleivamento e hidrossemeadura dos espaços laterais da pista e viaduto, e iluminação viária.