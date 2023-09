Lote 2 prevê duplicação de 13 km da PR-407, principal acesso para Pontal do Paraná, no Litoral

Além da integralidade da BR-277 entre Paranaguá e Curitiba, o Lote 2 das novas concessões rodoviárias do Paraná voltará a atender todas as rodovias previamente concedidas do Litoral, garantindo serviços de conservação, atendimento ao usuário e uma das obras mais aguardadas por turistas e pela população de Pontal do Paraná. Já no 4º ano de contrato será executada a duplicação da PR-407, ligação entre Paranaguá e Pontal do Paraná, em uma extensão de 13,9 quilômetros, conectando os segmentos já duplicados no começo e no final do trecho.

Esse é o terceiro texto da nova série da Agência Estadual de Notícias (AEN) que apresenta as principais obras do Lote 2, que engloba Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro. O primeiro explicou a modernização da BR-277, que ficará com três pistas em ambos os sentidos , e o segundo as grandes novidades do perímetro urbano de Paranaguá . Os próximos textos vão detalhar as obras na ligação Ponta Grossa - Sengés, Jaguariaíva - Jacarezinho e Cornélio Procópio - Jacarezinho.

A rodovia vai ganhar também vias marginais em ambos os sentidos em Paranaguá, em uma extensão de 2,3 km a partir do campus Paranaguá do Instituto Federal do Paraná (IFPR), e outros 1,6 km em Pontal, no trecho duplicado.

O trecho da PR-407 que vai ganhar vias marginais em Paranaguá passará a contar com ciclovias em ambos sentidos, com a mesma extensão de 2,3 km. O modal também será implantado em cerca de 1,3 km na PR-508, chegando em Matinhos.

MORRETES E ANTONINA– Atendendo a sugestões na audiência pública realizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), responsável pela publicação do edital do Lote 2, também foram incluídas as rodovias PR-408, PR-411 e PR-804, acessos para Morretes e Antonina, em um total de 37,2 quilômetros, nesse projeto.

Por enquanto estas são as únicas rodovias estaduais de acesso no novo programa de concessão, significando que, apesar de não estarem previstas obras para os trechos, estão garantidos serviços ao usuário e conservação. Isso inclui melhorias no pavimento, sinalização, dispositivos de drenagem, pontes e viadutos, canteiros, roçada e limpeza. Também permanecerão disponíveis os serviços de guinchos mecânicos, atendimento ao usuário e ambulância, entre outros, atualmente mantidos pelo Governo do Paraná.

O Lote 2 inclusive contempla a implantação de uma nova base de serviços operacionais na PR-408, próximo ao entroncamento com a PR-804.

LEILÃO– O lote 2 das novas concessões rodoviárias tem 604,16 km de extensão, incluindo rodovias no Litoral e também as ligações entre Ponta Grossa e Sengés, Jaguariaíva e Jacarezinho, e Cornélio Procópio e Jacarezinho.

Está previsto um investimento de R$ 10,8 bilhões em obras e R$ 6,5 bilhões em conservação e serviço ao usuário durante os trinta anos de vigência da concessão, gerando cerca de 110 mil empregos. O leilão será realizado no dia 29 deste mês, às 14h na B3, a Bolsa de Valores do Brasil. A previsão de assinatura do contrato é para o final de janeiro do ano que vem.

Confira neste mapa a localização das principais obras previstas para Pontal do Paraná e neste edital todos os detalhes das obras previstas na rodovia. Aqui está o mapa com todas as principais obras do Lote 2.