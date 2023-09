Sanepar fará vistorias técnicas em imóveis de Castro a partir desta quinta-feira

A partir desta quinta-feira (21), a Sanepar fará VistoriasTécnico-Operacionais (VTOs) em imóveis da cidade de Castro, nos Campos Gerais. O primeiro bairro a ser visitado será o Jardim Alvorada. Nos próximos meses, o trabalho deve se estender para outros bairros e, depois para outras cidades da região. Ao todo, cerca de 20 mil imóveis serão vistoriados nos próximos dois anos.

Durantea vistoria, os técnicos avaliam se as instalações hidrossanitárias estão de acordo com as normas da Sanepar e a Legislação Ambiental, com o objetivo de garantir que os imóveis estejam ligados corretamente na rede coletora de esgoto.

Para isso, são conferidos os pontos de lançamento de esgoto do banheiro,dacozinha,dalavanderia eonde há captação de água de chuva, como ralos. Também é verificada a existência de caixa de gordura. Os testes são feitos com corantes à base de água, que não danificam as louças sanitárias, nem causam danos à saúde e ao meio ambiente.

A ligação correta evita extravasamentos, refluxos nos imóveis e danos ambientais. Para que esteja ligado corretamente,o esgoto do imóvel precisa ser lançado na rede coletora da Sanepar e a água de chuva lançada na galeria pluvial. Também é necessário possuir caixa de gordura e, se houver rede coletora de esgoto disponível, não ter fossas ou sumidouros.

Estando tudo de acordo, o morador receberá um certificado de regularidade do imóvel. Nos casos em que for identificada alguma irregularidade, a equipe devistoriavai orientar as adequações por meio de uma notificação. Depois de 90 dias, a equipe voltará ao imóvel para verificar se foram feitas as correções.

Além de Castro, as vistorias abrangem os municípios de Telêmaco Borba, Tibagi, Ventania, Piraí do Sul, Arapoti, Sengés, Carambeí, Cândido de Abreu, Imbaú, Ortigueira e Reserva.

O trabalho será realizado pela empresa terceirizada Engezzi Engenharia,com profissionais capacitados e fiscalizados pela Sanepar. Eles estarão uniformizados,portando cracháe identificados com a inscrição“A Serviço da Sanepar”. Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115.