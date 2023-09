Ratinho Jr inaugura duplicação da PR092 em Siqueira Campos nesta sexta-feira

Ratinho Junior (PSD), governador do Paraná, estará mais uma vez no Norte Pioneiro para inaugurar oficialmente, agora a duplicação da rodovia PR 092 no perímetro urbano de Siqueira Campos, uma das obras mais importantes da região. No mês passado, Ratinho já este em Wenceslau Braz, quando inaugurou o chamado contorno sul, rodovia que desvia o tráfego de caminhões da cidade.

Com um investimento substancial de R$ 50 milhões por parte do Governo do Estado do Paraná, a rodovia, que se estende do km 279 ao km 283 da PR-092, na saída de Siqueira Campos em direção a Joaquim Távora, foi duplicada ao longo de 4 quilômetros. A infraestrutura inclui quatro trincheiras, sendo duas delas na interseção do Salto de Itararé com a PR-424, e as outras duas na interseção com a PR-272, proporcionando acesso ao município de Tomazina. Além disso, a rodovia agora conta com vias marginais em ambos os lados, melhorando significativamente a mobilidade na região.

Este trecho da Rodovia Parigot de Souza, assim como toda a sua extensão desde Jaguariaíva a Santo Antônio da Platina, tem um dos tráfegos mais pesados do Estado devido a sua rota multi-expansiva que liga o sul de São Paulo com o Porto de Paranaguá, além da ligação local entre os municípios da própria região.

MAIS INVESTIMENTOS NA CIDADE

No conjunto de investimentos do governo do estado em Siqueira Campos, o Aeroporto Municipal Aguinaldo Pereira Lima, que também recentemente passou por melhorias, mostra que o município se desenvolve além da média regional.

A pista do aeroporto, que possui 1.210 metros de extensão e 23 metros de largura, recebeu o investimento de R$ 2 milhões da Secretaria de Estado da Infraestrutura.