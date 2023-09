Lote 2 prevê duplicações, ciclovias e melhorias no perímetro urbano de Paranaguá

O município de Paranaguá, no Litoral, sede do maior porto comercial paranaense, vai receber duplicações, vias marginais, ciclovias, viadutos e trincheiras por meio do Lote 2 das novas concessões rodoviárias do Paraná, cujo edital foi publicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) no final de junho. O leilão acontece na próxima sexta-feira (29) , em São Paulo.

Esse é o segundo texto da nova série da Agência Estadual de Notícias (AEN) que apresenta as principais obras do Lote 2, que engloba Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro. O primeiro explicou a grande modernização da BR-277 , que ficará com três pistas. Os próximos textos vão detalhar as obras em Morretes, na ligação Ponta Grossa - Sengés, Jaguariaíva - Jacarezinho e Cornélio Procópio - Jacarezinho.

Em Paranaguá, as obras serão realizadas na BR-277, que se divide em duas vias distintas a partir do Viaduto Nelson Buffara, na entrada do município, construído com recursos do Governo do Estado. Uma delas é a Avenida Ayrton Senna, seguindo até a Avenida Portuária em uma extensão de 8,1 quilômetros. Já duplicada, a avenida vai então ganhar novas vias marginais, uma em cada sentido, do viaduto até a altura da Rua Professor Cleto, e ciclovias também em ambos os sentidos, mas do viaduto até a rotatória de acesso ao Porto de Paranaguá.

A Avenida Ayrton Senna também vai ganhar um total de cinco interseções em desnível, sendo quatro viadutos do tipo Diamante, em que há uma saída e um acesso para a rodovia principal em ambos os sentidos, pela pista da direita: na rotatória com a Avenida Senador Atílio Fontana, na rotatória da Klabin S.A., na altura da Estrada do Emboguaçu, e na rotatória com a Avenida Coronel Santa Rita. A quinta interseção será uma trincheira sobre as linhas de trem, próximo à Rua Manoel Bonifácio.

A outra via que compõe a BR-277 no município consiste no trecho da Rua Paranaguá, a partir do Viaduto Nelson Buffara, que passa pela rotatória da Avenida Senador Atílio Fontana e vai até a ponte sobre o Rio Emboguaçu. Ela prossegue pela Avenida Bento Rocha até chegar na Avenida Portuária, em um total de 7,9 km.

Essa variante, ao norte de Paranaguá, será inteiramente duplicada, e ainda terá vias marginais e ciclovias da ponte sobre o Rio Emboguaçu até o viaduto Nelson Buffara. Também será implantado um viaduto do tipo parclo, em que condutores utilizam uma passagem superior para trocar de sentido da via, na rotatória da Rua Paranaguá com a Avenida Senador Atílio Fontana, e uma trincheira sobre as linhas de trem, próximo à Rua Ludovica Bório.

LEILÃO– O lote 2 das novas concessões rodoviárias tem 604,16 km de extensão, incluindo rodovias no Litoral e também as ligações entre Ponta Grossa e Sengés, Jaguariaíva e Jacarezinho, e Cornélio Procópio e Jacarezinho.

Está previsto um investimento de R$ 10,8 bilhões em obras e R$ 6,5 bilhões em conservação e serviço ao usuário durante os trinta anos de vigência da concessão, gerando cerca de 110 mil empregos. O leilão será realizado no dia 29 deste mês, às 14h na B3, a Bolsa de Valores do Brasil. A previsão de assinatura do contrato é para o final de janeiro do ano que vem.

Confira neste mapa a localização das principais obras previstas para Paranaguá no Lote 2e neste edital todos os detalhes das obras previstas na rodovia. Aqui está o mapa com todas as principais obras do Lote 2.