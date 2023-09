Flávio Zan anuncia construção da Clínica da Apae em Tomazina

O prefeito de Tomazina, Flávio Zanrosso, utilizou as redes sociais nesta terça-feira (19) para anunciar um investimento de R$ 600 mil na área da saúde e educação.

De acordo com o prefeito, foi assinada a autorização de repassa na ordem de R$ 600 mil para a construção da Clínica da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. A obra é fruto de uma parceria entre a prefeitura e a APAE e vai beneficiar 132 alunos que terão acesso a serviços de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e assistência social.

Ainda segundo as informações divulgadas pelo prefeito, a clínica irá contar com um espaço de 256 metros quadrados e a previsão da conclusão das obras é para novembro do ano que vem. “Este é um grande dia para Tomazina e para Apae. Com muito trabalho e dedicação das pessoas envolvidas, pois juntos estamos transformando esse sonho em realidade. Parabenizo o presidente Sérgio, a diretora Vera e toda a equipe da Apae por esta conquista”, disse Zanrosso.

MAIS EDUCAÇÃO

Outra boa notícia divulgada pelo prefeito Flávio Zan é em relação aos R$ 250 mil destinados para melhorias em escolas do município. De acordo com o chefe do Executivo tomazinense, a verba será destinada a cinco estabelecimentos de ensino sendo R$ 50 mil para cada. Os recursos fazem parte do programa do governo do Estado “Escola Bonita” e foram conquistados através da indicação do deputado estadual Anibeli Neto a pedido de Zanrosso.

Serão contemplados o Colégio Estadual Antônio Batista do Nascimento; Colégio Estadual Capela São João; Colégio Estadual Professor Humberto França; Colégio Estadual Manoel Sebastião Gonçalves; Escola Indígena Yvy Porã. “Deixo meus agradecimentos ao governador Ratinho Jr e ao deputado Anibeli pela sensibilidade com a área da educação e a atenção que tem dedicado a nossa cidade”, comentou.