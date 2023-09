Inovação no agro paranaense é tema de evento inédito em Ponta Grossa

Ponta Grossa sedia a partir desta terça-feira (19) o 1ª Transforma Agro, evento realizado pela prefeitura, com apoio do Governo do Estado, que abrange seis dias de atividades técnicas e de lazer, com entrada gratuita. O foco principal é a divulgação e discussão dos avanços tecnológicos na agricultura, com a participação de diversas empresas dos setores agrícola, industrial, comércio e serviços. O 1ª Transforma Agro vai até domingo (22) no Centro de Eventos e Centro Agropecuário da cidade, das 9 às 21 horas.

O secretário estadual da Inovação, Modernização e Transformação Digital, Marcelo Rangel, fez uma palestra na abertura da feira sobre investimentos em inovação no agro paranaense.“O Governo do Paraná, através da Secretaria da Inovação, tem um olhar especial para o agro. Estamos trabalhando forte para levar avanços ao setor, entre eles a conectividade na área rural. Para isso, estamos realizando uma força-tarefa juntamente com instituições governamentais, operadoras, cooperativas e demais entidades”, afirmou.

Ele destacou que o 1ª Transforma Agro reforça a região dos Campos Gerais como uma potência para o setor agropecuário, destacando a importância da inovação e tecnologia na agricultura.

A feira conta com mais de 200 expositores, representando setores agrícolas, industriais, comércio e serviços. Estão programadas mais de 80 palestras, congressos, workshops e vitrines tecnológicas.

Os visitantes têm a oportunidade de explorar uma variedade de atividades, desde exposições de animais, parque de diversões, praça de alimentação, até passeios de balão e helicóptero, apresentações artísticas e culturais, além de um espaço dedicado às microcervejarias regionais.

Um das grandes destaques será a exposição de ovinos e bovinos, com mais de mil animais de diversas raças em destaque. Os interessados terão a oportunidade de adquirir matrizes e reprodutores de várias raças, assistir a julgamentos conduzidos por juízes especializados e acompanhar provas equestres em diferentes categorias e modalidades.

A feira também contará com uma mostra de startups voltada para soluções no agronegócio, na Arena Transforma Agro. As participantes apresentarão suas soluções no estande do Sebrae e estarão disponíveis para interação no espaço dedicado a elas.

TRABALHO DO IDR–Com o objetivo de capacitar profissionais que trabalham com a assistência técnica direta aos produtores de grãos, o IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater) também realiza, de 20 a 22 de setembro, em Ponta Grossa, o curso sobre Cultivo de Cereais de Inverno .O Estado tem entre 2 e 2,5 milhões de hectares de solos agricultáveis ociosos no período do outono-inverno. Essa área pode ser ocupada com o plantio de culturas como trigo, triticale, aveia granífera e cevada.