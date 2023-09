Parceria entre prefeitura e vereadores impulsiona o desenvolvimento de Pinhalão

A cooperação entre uma ou mais partes é algo que costuma ajudar na hora de alcançar resultados e no município de Pinhalão a história não tem sido diferente. Uma parceria firmada entre a Prefeitura e a Câmara de Vereadores tem favorecido a busca por melhorias para população e impulsionado o desenvolvimento do município. A Folha conversou com o vereador Sebastião Morais, o Baianinho, que falou sobre esta união.

O parlamentar, que atualmente é o presidente da Casa de Leis, destacou que a parceria entre os poderes tem facilitado a busca por recursos para realização de obras e novos investimentos no município. “O trabalho conjunto dos vereadores junto ao prefeito e a sua equipe rende bons frutos para população. Através desta união, atualmente Pinhalão conta com várias obras que estão em andamento e outras que seguem em fase de projeto ou na busca por recursos. Estimamos cerca de R$ 4 milhões em investimentos no município neste momento”, comentou o vereador.

Baianinho ainda relatou que a boa relação entre os dois Poderes ajuda a agilizar o andamento de projetos para população. “Seguimos realizando o nosso trabalho de fiscalização avaliando tudo que nos é repassado. Com o bom desenvolvimento dos projetos por parte da prefeitura, não temos problemas em aprovar aquilo que é feito em benefício para população. Temos uma média de 99% dos projetos encaminhados a Câmara aprovados por unanimidade, fruto da harmonia entre o Legislativo e o Executivo”, destacou.

O presidente da Casa de Leis ainda falou sobre novas obras programadas para o bairro da Lavrinha. “Está sendo trabalhado para realizar o calçamento de diversas ruas do bairro da Lavrinha beneficiando os moradores daquela localidade. Por se tratar de um bairro grande e afastado da cidade, é importante investir em uma infraestrutura de qualidade para os moradores”, explicou.

Para reforçar esta união, Baianinho ainda convidou a população de Pinhalão para acompanhar as sessões ordinárias da Câmara de Vereadores acompanhando assim o trabalho do Executivo e Legislativo municipal além de poder participar dos debates e tomadas de decisão sobre o futuro do município. “Temos uma boa relação entre a Câmara e a Prefeitura. Deixo aqui meu convite para que a população também faça parte dessa parceria participando das sessões e acompanhando tudo o que acontece na política do nosso município além de compartilhar suas ideias e sugestões para melhorias em nossa cidade”, comentou.