IDR-Paraná apresenta viabilidade do cultivo de cereais de inverno em Ponta Grossa

Com o objetivo de capacitar profissionais que trabalham com a assistência técnica direta aos produtores de grãos, o IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater) realiza, de 20 a 22 de setembro, em Ponta Grossa, o curso sobre Cultivo de Cereais de Inverno. O evento faz parte da programação técnica da Feira Agropecuária Transforma Agro Paraná 2023, que começou nesta terça-feira (19).

Segundo o extensionista Germano Kusdra, coordenador do projeto Centro-Sul de Feijão e Milho do IDR-Paraná, o Estado tem entre 2 e 2,5 milhões de hectares de solos agricultáveis ociosos no período do outono-inverno. Essa área pode ser ocupada com o plantio de culturas como trigo, triticale, aveia granífera e cevada, o que ajuda o produtor a incrementar a renda da família e ainda qualifica os sistemas de produção de grãos estabelecidos na primavera e no verão.

"Este treinamento tem a finalidade de atualizar os profissionais técnicos sobre essas culturas para que eles, no contato com os produtores, possam mostrar com segurança a oportunidade de negócio que representa o plantio dos cereais de inverno. Também vamos levar orientações sobre as tecnologias desenvolvidas e prestar orientação sobre questões de mercado", detalha.

A abordagem prática, no dia 21, a partir das 13h, será no Polo de Pesquisa e Inovação do IDR-Paraná de Ponta Grossa. "Temos um campo muito bonito, com área de dois hectares, todo ele ocupado com o cultivo de trigo, triticale, aveia granífera, aveia forrageira, cevada e também com plantas de cobertura do solo que – com a produção de palhada e raízes – podem dar mais qualidade ao sistema de plantio direto. Os participantes terão a oportunidade de conferir todas essas plantas em desenvolvimento e esclarecer as suas dúvidas com extensionistas e pesquisadores", acrescenta.

Nos dias 21 e 22 serão apresentados conteúdos teóricos destinado aos técnicos.

FEIRA– A feira reúnemais de 200 expositores. Haverá também mais de 80 palestras, congressos, workshops e vitrines tecnológicas.Ela também promove um Hackathon, que será realizado em 19 e 20 de setembro, na Arena Transforma Agro, no Centro de Eventos e Centro Agropecuário dePontaGrossa. A ação, que está sendo realizada pela Prefeitura dePontaGrossa, através doVale dos Trilhos, conta com a coordenação do Sebrae e é voltada a universitários da região.

Serviço:

Treinamento sobre cultivo de cereais de inverno – mercado e manejo para melhorar a rentabilidade e aumentar a produtividade

Data: 20, 21 e 22 de setembro de 2023

Local: Arena Transforma Agro Paraná, Ponta Grossa.

Público: apenas para profissionais.

Inscrição: site do IDR-Paraná ( aqui )

Tarde de campo sobre cereais de inverno

Data: 21 de novembro de 2023

Horário: 13h

Local: Polo de Pesquisa e Inovação do IDR-Paraná em Ponta Grossa. BR-376, km 495

Público: Profissionais técnicos e agricultores. Não há necessidade de inscrição prévia. Mais informações pelo telefone: (42) 3219-9700.