Fazenda entrega Medalha do Mérito ao procurador-geral e ao subprocurador do MPPR

A Secretaria da Fazenda do Paraná condecorou com a Medalha do Mérito Fazendário o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Paraná, Gilberto Giacoia, e o subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Administrativos, José Deliberador Neto. A entrega das homenagens foi feita nesta segunda-feira (18) pelo secretário da Fazenda, Renê Garcia Júnior.

A Medalha do Mérito Fazendário, criada em 2021 como a mais alta honraria do Estado no âmbito da Fazenda Pública, reconhece contribuições de servidores, profissionais e acadêmicos para o desenvolvimento econômico e social, bem como para o equilíbrio das finanças públicas, nos âmbitos nacional, estadual e municipal.

“A Medalha do Mérito Fazendário é a maior comenda que podemos conceder a alguém, e os procuradores Giacoia e Deliberador foram escolhidos para recebê-la não apenas pelo relacionamento institucional, mas também, e principalmente, pelo apoio que oferecem em prol da boa gestão fiscal e fazendária”, destacou o secretário Renê Garcia Júnior.

Gilberto Giacoia ingressou no Ministério Público do Paraná há 42 anos Em março de 2022, foi reconduzido a procurador-geral pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. Giacoia também ocupou o cargo nos mandatos de 1998-2000, 2012-2014, 2014-2016 e 2020-2022. O procurador-geral é doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo e pós-doutor pelas Faculdades de Direito das Universidades de Coimbra e Barcelona, e já presidiu o Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG) de 1999 a 2000.

“Recebo esta honraria como uma das mais destacadas. Primeiro, porque vem de um setor que não é propriamente o nosso, o setor fazendário, que ao gerir a economia do Estado propicia o seu funcionamento. Este é o aspecto institucional, que toca muito”, disse Gilberto Giacoia.

José Deliberador Neto ingressou há 45 anos no Ministério Público do Paraná, onde é subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Administrativos, cargo que já exerceu em seis gestões distintas. A Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos é encarregada do gerenciamento estratégico e operacional da área administrativa do MPPR. “Estou muito honrado por receber essa homenagem, que eu não esperava e só posso creditar à imensa generosidade”, disse.

Participaram da cerimônia de entrega das medalhas o diretor da Receita Estadual, Roberto Tizon; a diretora-geral da Secretaria da Fazenda, Marcia do Valle; e a chefe de gabinete da Secretaria da Fazenda, Priscila Aguiar Mânica. “É muito bom solidificar uma parceria institucional e republicana, que traz os melhore resultados para o Estado”, disse Marcia.