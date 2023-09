Espaço Energia da Copel terá oficinas especiais indígenas na Primavera dos Museus

Estão abertas as inscrições para duas oficinas gratuitas de arte indígena que serão promovidas pelo Espaço Energia Museu Copel no sábado (23). A programação faz parte do evento nacional Primavera dos Museus, organizado anualmente pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).

As oficinas serão coordenadas pela artesã e educadoraCamila Mig Sá dos Santos da Silva, conhecida comoCamila Kaingang. Ela é acadêmica do curso de Ciências Sociais da UFPR e oferecerá ao público a oportunidade de confeccionar seu próprio objeto e levar para casa. O primeiro horário será dedicado a profissionais da educação, e o segundo, a crianças.

Camila tem se destacado como liderança feminina na valorização da cultura Kaingang, no Paraná. Em 2022, ela foi uma das profissionais selecionadas para a curadoria de umamostra no Museu Paranaense, com o objetivo de incluir no acervo da instituição a memória e cultura dos povos originários deste território.

De acordo com a coordenadora do Espaço Energia, Adriana Nardelli Rosi, os encontros serão uma oportunidade única para o intercâmbio de ideias. “Acreditamos que as memórias dos povos indígenas são essenciais para preservar suas culturas, línguas e conhecimentos ancestrais. Por isso escolhemos trabalhar com duas oficinas de arte indígena, valorizando este trabalho”, diz a pedagoga.

O tema escolhido pelo Ibram para esta 17ªedição da Primavera dos Museus é “Memórias e democracia: pessoas LGBT, indígenas e quilombolas”. A temporada cultural busca estimular a participação do público nas atividades promovidas pelos museus e criar espaços de reflexão e diálogo sobre temas relevantes da sociedade contemporânea.

Serviço:

Oficina para professores - dia 23/09, das 9 às 10h30 (inscrições AQUI )

Oficina para crianças - dia 23/09, das 10h30 às 12h (inscrições AQUI)

Endereço: Rua Desembargador Motta, 2.347 - Curitiba

Contatos do Espaço Energia Museu Copel: 41 3331-4412 / 41 3331-2218 / 41 99242-2077

E-mail: [email protected]