Residentes técnicos iniciam atividades na área de transformação digital do Estado

A Secretaria de Estado da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI) recebeu 10 residentes técnicos para atuar na área de transformação digital da administração pública. Cada residente conta com uma especialidade diferente para atuar nos setores administrativo, jurídico, arquitetura, relações internacionais, tecnologia da informática, entre outros.

Uma das atividades destacadas é a colaboração dos residentes técnicos com o Observatório da Transformação Digital e Gestão Sustentável do Estado do Paraná (OTGS). Este centro de pesquisa se concentra no desenvolvimento de projetos relacionados à tecnologia e ciência, com foco na eletromobilidade. O observatório está trabalhando em parceria com instituições públicas e montadoras para impulsionar a adoção de veículos elétricos no Estado.

O Programa de Residência Técnica (Restec) é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e das universidades estaduais do Paraná. Foram selecionados, inicialmente, 149 residentes de diferentes áreas para nove secretarias estaduais e 16 órgãos da administração pública, em Curitiba e 17 cidades do Interior.

A Especialização em Inovação, Transformação Digital e E-Gov é ofertada pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro). Na próxima semana, mais 20 residentes devem ser integrados na SEI.

O secretário da pasta, Marcelo Rangel, ressaltou a importância da chegada de novos profissionais. Para garantir que eles estejam bem alinhados com suas áreas de especialização, o secretário fez reuniões individuais com cada um, buscando compreender melhor suas competências e experiências.

“Destaco a dedicação desses residentes técnicos, observando que muitos deles conquistaram suas posições por meio de estudos e esforços árduos. Aproveito para enfatizar que esses novos talentos têm a disposição de trazer inovação para o ambiente de trabalho e para os projetos em andamento, oferecendo uma perspectiva externa que pode contribuir para o sucesso das iniciativas do Paraná de forma mais eficaz”, acrescentou.

A boliviana Daniele Wendy Canqui, 28 anos, formada em Relações Internacionais, com especialização em Transformação Digital, veio para o Brasil atrás de novos conhecimentos no setor.

“Espero que essa experiência traga crescimento tanto no meu lado profissional quanto pessoal. Profissionalmente, espero desenvolver habilidades práticas e ganhar uma compreensão mais profunda das políticas de inovação. Pessoalmente, acredito que a residência me proporcionará a oportunidade de ampliar minha rede de contatos, conhecer diferentes perspectivas e expandir meu horizonte de conhecimento”, afirmou.